Американские летчики пожаловались на «грубость» пилотов ВКС РФ в Сирии

Вашингтон, 10 января. Ряд летчиков военно-воздушных сил США, которые участвовали в операциях на территории Сирии, в беседе с The Wall Street Journal обвинили пилотов российских ВКС в небезопасном поведении при проведении полетов и несоблюдении подписанного в 2015 году меморандума о безопасности полетов над Сирией.

По словам бригадного генерала ВВС США Чарльза Коркорана, российские пилоты ведут себя попросту грубо.

«Они редко в устной форме реагируют на запросы опознать себя или вообще не реагируют. Они редко меняют курс или вообще не меняют, чтобы уйти от столкновения, — объявил военный. — Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они налетели на одного из нас».

Подобные инциденты с опасными сближениями, по мнению американских военных, может привести к нарастанию напряженности между Москвой и Вашингтоном, поскольку в случае любых поломок и аварий будет возникать впечатление, что сближение с потенциальным противником как-то связано с ними.