Сирия, 10 января. Армии правительства Сирии удалось прорвать оборону террористов «Исламского государства»* в Восточной Гуте, в Алеппо турецкие военные ликвидировали почти 50 боевиков ИГИЛ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Армия правительства Сирии прорвала оборону террористов «Исламского государства» в Восточной Гуте.

Продолжаются бои между САА и боевиками у поселка Хазрама.

Боевики уничтожили танк «Хезболлы» в Вади Барада.

Террористы готовят масштабную атаку на правительственные войска при поддержке турецкой разведки. Сообщается, что наступление развернется в Алеппо, Идлибе и Хаме. Также сообщается о сотрудничестве поддерживаемых Турцией боевиков и «Фатех аль-Шам»*** для давления на Россию в мирных переговорах.

Провинция Алеппо

YPG атаковали позиции ССА** в деревне Кафр Хасир к югу от города Азаз.

Атака ССА на позиции боевиков «Исламского государства» на востоке Аль-Баба завершилась неудачей. Турецкие войска атакуют террористов с востока.

Турецкая авиация продолжает наносить удары по позициям «Исламского государства» в окрестностях Аль-Баба. За прошедшие сутки ВВС Турции уничтожила около 48 террористов «Исламского государства».

Армия правительства Сирии нанесла несколько ракетных ударов по позициям террористов «Исламского государства» в районе Дейр Хафер на востоке Алеппо. Уничтожено восемь вооруженных пикапов.

САА произвела артиллерийский обстрел позиций боевиков в районе Аль-Рашидин к западу от города Алеппо.

Провинция Хомс

Правительство Сирии амнистировало 130 боевиков, воевавших против САА в провинции Хомс.

Продолжаются столкновения между правительственными войсками и террористами «Исламского государства» близ правительственного КПП Аль-Акейди на востоке провинции. По сведениям оппозиционных источников, ранены десятки солдат армии правительства Сирии.

Террористы «Исламского государства» взорвали завод «Хаян» на востоке провинции, который отвечал за поставку газа. В результате диверсии до полутора миллионов местных жителей остались без отопления.

Провинция Дейр эз-Зор

Четыре вертолета ВВС США доставили группу американского спецназа в район Аль-Кабр к западу от города Дейр эз-Зор. В ходе спецоперации было уничтожено 25 террористов «Исламского государства» и взяты в плен несколько командиров.

В результате нескольких авиаударов ВВС коалиции по предполагаемым позициям террористов «Исламского государства» погибли по меньшей мере 40 рабочих нефтяного месторождения Деро в пригороде Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

ССА отразила атаку правительственных войск в районе Ладжат.

Провинция Идлиб

В результате обстрела боевиками городов Фуа и Кефрайя погибло два человека, восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

Провинция Ракка

ВВС коалиции уничтожили мост на севере провинции.

SDF**** освободили от террористов «Исламского государства» деревни Джиб Шайр, Талиль и Сарьян на севере Ракки.

Курдские отряды обороны ведут бои с террористами «Исламского государства» за населенный пункт Джуб аль-Шаир.

Провинция Хасака

На площади в городе Эль-Камышлы взорвался заминированный автомобиль. Погиб командир кудской полиции Асайиш многие получили ранения.

Ирак

Войска Ирака продвинулись в Мосуле и ведут бои у реки Тигр. Иракский спецназ вступил в бой с террористами «Исламского государства» в районе Аль-Рифак.

Отряд ингимаси (спецназовцы-смертники) «Исламского государства» был уничтожен федеральной полицией Ирака в Шумере на юге Мосула.

В результате авиаудара ВВС Ирака в центре Мосула было уничтожено пять террористов «Исламского государства», среди которых Абу Люэй — помощник главы ИГ Аль-Багдади.

Боевики «Исламского государства» взорвали мост в восточном Мосуле.