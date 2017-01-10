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Жертвами обрушения моста в Колумбии стали 11 человек
Происшествия

Жертвами обрушения моста в Колумбии стали 11 человек

Сегодня 6:52
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Жертвами обрушения моста в Колумбии стали 11 человек

Вильявисенсио, 10 января. Деревянный мост обрушился в колумбийском городе Вильявисенсио, унеся жизни 11 человек.

Сообщается, что среди жертв произошедшего есть двухлетний ребенок. Кроме того, еще 14 человек получили различные травм и были госпитализированы, говорится в материале «Газеты.ру».

Согласно имеющейся информации, деревянный мост высотой 60 метров стал популярным местом у туристов, посещающих данный район.

Однако сами местные жители, пользовавшиеся данной переправой, считают, что трагедия является ожидаемой, так как мост не был рассчитан на большое количество людей. Кроме того, переправа не ремонтировалась, а доски, из которых был сделан мост, сильно прогнили.

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Ирина Лошкарева
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