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Минтранс придумал, как уличить водителей, уклоняющихся от оплаты в системе «Платон»
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    Минтранс придумал, как уличить водителей, уклоняющихся от оплаты в системе «Платон»

    6:53  10 Января 2017
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    Минтранс придумал, как уличить водителей, уклоняющихся от оплаты в системе «Платон»

    Москва, 10 января. Минтранс готовит поправки в КоАП, чтобы ужесточить наказание для владельцев грузовиков за неоплату проезда в рамках системы «Платон». Данное поручение дал вице-премьер Аркадий Дворкович.

    Согласно действующему законодательству, владелец грузовика, не оплативший проезд по федеральной дороге, получает не более одного штрафа в сутки при фиксации нарушения камерой. Теперь такое правило отменят, сообщает «Коммерсантъ».

    Также в случае, если нарушение зафиксировала не камера, а инспектор Ространснадзора, скидка 50% на штраф при оплате в течение 20 дней отменяется. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в связи с этим заявил, что Госдума не поддержит указанные поправки Минтранса в КоАП.

    Автор: Таисия Григорьева
    #аркадий дворкович
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