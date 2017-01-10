Минтранс придумал, как уличить водителей, уклоняющихся от оплаты в системе «Платон»

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Москва, 10 января. Минтранс готовит поправки в КоАП, чтобы ужесточить наказание для владельцев грузовиков за неоплату проезда в рамках системы «Платон». Данное поручение дал вице-премьер Аркадий Дворкович.

Согласно действующему законодательству, владелец грузовика, не оплативший проезд по федеральной дороге, получает не более одного штрафа в сутки при фиксации нарушения камерой. Теперь такое правило отменят, сообщает «Коммерсантъ».

Также в случае, если нарушение зафиксировала не камера, а инспектор Ространснадзора, скидка 50% на штраф при оплате в течение 20 дней отменяется. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков в связи с этим заявил, что Госдума не поддержит указанные поправки Минтранса в КоАП.