Польша призовет Киев к ответу за львовских вандалов-националистов

Варшава, 10 января. В связи с появлением в Интернете видеозаписи, на которой запечатлен факт осквернения памятника полякам, убитым украинскими националистами, посол Польши на Украине Ян Пекло намерен направить ноту протеста в МИД Украины. Польша намерена призвать украинские власти к ответу за ничем не ограниченные действия националистов в стране.

На расположенном в Львовской области памятнике были закрашены имена поляков, убитых украинскими бандами в 1944 году — на них нарисовали украинский флаг и флаг Украинской повстанческой армии с рунами, обозначающими СС. Кроме того, вандалы разрушили центральную часть памятника — большой каменный крест.

«Мы знаем об этом видео. Утром туда поедет консул, и будет направлена нота в МИД Украины», — передает слова посла Яна Пекло газета Wiadomości.

Ранее, напомним, украинские политики выразили протест в связи с появившимися кадрами марша польских националистов, которые сожгли украинский флаг и скандировали «Смерть украинцам!»