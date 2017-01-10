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Польша призовет Киев к ответу за львовских вандалов-националистов
Украина

Польша призовет Киев к ответу за львовских вандалов-националистов

Сегодня 6:42
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Польша призовет Киев к ответу за львовских вандалов-националистов

Варшава, 10 января. В связи с появлением в Интернете видеозаписи, на которой запечатлен факт осквернения памятника полякам, убитым украинскими националистами, посол Польши на Украине Ян Пекло намерен направить ноту протеста в МИД Украины. Польша намерена призвать украинские власти к ответу за ничем не ограниченные действия националистов в стране.

На расположенном в Львовской области памятнике были закрашены имена поляков, убитых украинскими бандами в 1944 году — на них нарисовали украинский флаг и флаг Украинской повстанческой армии с рунами, обозначающими СС. Кроме того, вандалы разрушили центральную часть памятника — большой каменный крест.

«Мы знаем об этом видео. Утром туда поедет консул, и будет направлена нота в МИД Украины», — передает слова посла Яна Пекло газета Wiadomości.

Ранее, напомним, украинские политики выразили протест в связи с появившимися кадрами марша польских националистов, которые сожгли украинский флаг и скандировали «Смерть украинцам!»

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Валентин Меликов
#ян пекло
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