Победа Трампа на выборах принесла российским миллиардерам новые доходы

Москва, 10 января. Победа на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии миллиардера Дональда Трампа увеличила совокупное состояние российских миллиардеров на $29 млрд.

Причиной данного роста называется укрепление национальной валюты и повышение стоимости российских ценных бумаг.

Сообщается, что наибольшую прибыль получил глава газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон, состояние которого увеличилось на $1,9 млрд, достигнув $18,2 млрд.

Также стал богаче бизнесмен Геннадий Тимченко («Новатэк»). После того, как с ноября прошлого года котировки акций «Новатэк» выросли на 16%, стоимость его доли в 23% в этой компании увеличилась на $1,8 млрд.