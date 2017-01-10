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Вандалы спилили половину статуи Месси в Буэнос-Айресе
Происшествия

Вандалы спилили половину статуи Месси в Буэнос-Айресе

Сегодня 6:20
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Вандалы спилили половину статуи Месси в Буэнос-Айресе

Буэнос-Айрес, 10 января. Неизвестные злоумышленники совершили нападение на статую знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси, установленную прошлым летом в фешенебельном районе Пуэрто-Мадеро в Буэнос-Айресе. Вандалы спилили половину статуи.

От статуи Месси остались только ноги — кто-то спилил и унес верхнюю часть статуи футболиста. Кроме того, вандалы повредили футбольный мяч у ног звезды. 

«Правительство Буэнос-Айреса уже работает над восстановлением скульптуры», — объявили власти города. Полиция разыскивает вторую половину статуи.

Статуя Месси была установлена в Буэнос-Айресе в прошлом июне, после того как футболист объявил об окончании спортивной карьеры в связи с неудачным выступлением в Кубке Америки. 

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Валентин Меликов
#лионель месси
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