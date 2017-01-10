Сенатор США призвал не делать Америку снова великой

Вашингтон, 10 января. Американский сенатор от Демократической партии Чарльз Шумер обратился к читателям своего Twitter с призывом «не делать Америку снова великой».

Политик призвал поддержать защитников принятой при действующем президенте программы медицинского страхования Obamacare, которую хочет отменить избранный глава государства Дональд Трамп.

Шумер попросил подписаться на страницу демократов в сервисе для обмена фото- и видеосообщениями Snapchat. «Подпишитесь, чтобы узнать больше о нашей борьбе по защите здравоохранения и скажите республиканцам: Не делайте Америку снова великой», — написал он.

Через некоторое время, заметив ошибку в последней фразе, он удалил данный твит и опубликовал новый: «Не делайте Америку снова больной».