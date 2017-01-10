Суровая зима оставила жителей поселка на Камчатке без воды

Петропавловск-Камчатский, 10 января. Похолодание принесло серьезные коммунальные неудобства для жителей небольшого камчатского поселка Северные Коряки, которые вынуждены уже неделю жить без центрального водоснабжения. Прокуратура Камчатского края начала проверку в связи с произошедшим там промерзанием водонапорной станции.

«Установлено, что в частные дома, в которых проживает около девяноста человек, холодная вода не подается с 3 января. Причина – промерзание водонапорной станции, — объявила камчатская прокуратура в опубликованном пресс-службой ведомства сообщении. — Социально значимых объектов в Северных Коряках нет. Для жителей местная администрация организовала подвоз воды автотранспортом».

С понедельника в Северных Коряках по решению муниципальной комиссии введен режим чрезвычайной ситуации.