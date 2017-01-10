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Белый дом не исключает встречи Путина и Трампа
Политика

Белый дом не исключает встречи Путина и Трампа

Сегодня 5:33
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Белый дом не исключает встречи Путина и Трампа

Вашингтон, 10 января. Встреча избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным вполне может состояться, к этому нет никаких принципиальных препятствий. С таким заявлением выступил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

«Обама встречался с Путиным несколько раз, поэтому будет вполне уместным, если и новый президент США будет проводить встречи с российским лидером», — заявил Эрнест в ходе общения с журналистами.

Напомним, ранее официальный представитель Белого дома выступил в поддержку раскритиковавшей Трампа на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» актрисы Мерил Стрип. Эрнест подчеркнул, что хотя действующий президент Обама настроен по отношению к Трампу схожим образом, он «обязан сдерживать свои чувства, чтобы обеспечить эффективную передачу власти».

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Валентин Меликов
#джош эрнест
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