Белый дом не исключает встречи Путина и Трампа

Вашингтон, 10 января. Встреча избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным вполне может состояться, к этому нет никаких принципиальных препятствий. С таким заявлением выступил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

«Обама встречался с Путиным несколько раз, поэтому будет вполне уместным, если и новый президент США будет проводить встречи с российским лидером», — заявил Эрнест в ходе общения с журналистами.

Напомним, ранее официальный представитель Белого дома выступил в поддержку раскритиковавшей Трампа на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» актрисы Мерил Стрип. Эрнест подчеркнул, что хотя действующий президент Обама настроен по отношению к Трампу схожим образом, он «обязан сдерживать свои чувства, чтобы обеспечить эффективную передачу власти».