Глава ЦРУ рассказал, какие факторы способствовали процветанию ИГ

Вашингтон, 10 января. Глава Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан заявил, что полный вывод американских войск из Ирака является фактором, способствовавшим процветанию террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«Я думаю, что вывод войск послужил одним из факторов, из-за которых произошли последующие события. Потому что нас там не было, мы не могли проводить подготовку, не могли проводить обучение и оказывать содействие», — сказал Бреннан.

Также он добавил, что, если бы американская администрация ранее знала о том, что может сделать «Исламское государство», продолжили бы они то же направление? Вероятно, нет.