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Ученые рассказали, когда люди начинают стареть
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    Ученые рассказали, когда люди начинают стареть

    5:11  10 Января 2017
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    Ученые рассказали, когда люди начинают стареть

    Нью-Йорк, 10 января. Группа американских ученых провела множество различных исследований и пришла к интересному выводу. Оказывается, современный человек начинает стареть только в 39 лет. Об этом сообщают местные СМИ.

    Именно с наступлением этого возраста, как выяснили исследователи, у человека начинают угасать умственные способности, а также нарушаются функции опорно-двигательного аппарата. 

    По мнению ученых, в 39 лет у человека значительно сокращается выработка миелина – специального вещества, которое выполняет защитную функцию для нервных клеток. Снижение количества выработки миелина оказывает влияние на развитие физических и когнитивных функций человека. 

    В самое ближайшее время американские специалисты собираются продолжить изучение в этой области, чтобы найти объяснение проходящим процессам и попытаться повернуть их вспять.

    Ранее издание Газета.ru сообщала о том, что американские ученые нашли уникальный способ избавления от шрамов и морщин с помощью введения под кожу жира или коллагена. 

    Автор: Ксения Бекетова
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