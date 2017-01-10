Ученые рассказали, когда люди начинают стареть

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Нью-Йорк, 10 января. Группа американских ученых провела множество различных исследований и пришла к интересному выводу. Оказывается, современный человек начинает стареть только в 39 лет. Об этом сообщают местные СМИ.

Именно с наступлением этого возраста, как выяснили исследователи, у человека начинают угасать умственные способности, а также нарушаются функции опорно-двигательного аппарата.

По мнению ученых, в 39 лет у человека значительно сокращается выработка миелина – специального вещества, которое выполняет защитную функцию для нервных клеток. Снижение количества выработки миелина оказывает влияние на развитие физических и когнитивных функций человека.

В самое ближайшее время американские специалисты собираются продолжить изучение в этой области, чтобы найти объяснение проходящим процессам и попытаться повернуть их вспять.

Ранее издание Газета.ru сообщала о том, что американские ученые нашли уникальный способ избавления от шрамов и морщин с помощью введения под кожу жира или коллагена.