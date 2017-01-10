Меркель потребовала ускорить депортацию нежелательных мигрантов

Берлин, 10 января. В ближайшее время политика Германии по отношению к мигрантам должна полностью перемениться — после нескольких кровавых терактов, совершенных мигрантами, даже канцлер Ангела Меркель требует скорейшей депортации всех беженцев, не получивших убежища.

Особое беспокойство канцлера вызвала недавняя атака на рождественскую ярмарку, совершенная захватившим грузовик уроженцем Туниса Анисом Амри. Обстоятельства, заявила Меркель на съезде профобъединения «Немецкий союз чиновников», требуют «срочных действий, верных действий».

«Мы не должны застрять в обещаниях», — передает «Би-би-си» слова Меркель. При этом Германия, подчеркнула канцлер, должна продолжить предоставление убежища тем, кто в нем действительно нуждается.