Обама признался, что недооценивал степень воздействия дезинформации на Америку

Вашингтон, 10 января. Действующий президент США Барак Обама признался, что недооценил степень влияния дезинформации и хакерских атак на политическую ситуацию в Соединенных Штатах.

По его словам, он недооценил масштаб влияния, которое в новом информационном веке дезинформация, хакерские атаки могут оказывать на открытое общество.

Обама отметил, что хакеры могут незаметно проникать в американские демократические процедуры, причем данный процесс, по его мнению, ускоряется.

Глава государства подчеркнул, что в случае, если власти страны не проявят бдительность, иностранные государства смогут воздействовать на политический диспут в Соединенных Штатах так, как им не удавалось еще несколько десятилетий ранее.