Пушков предложил Пентагону рассказать о вкладе Обамы в ИГИЛ

Москва, 10 января. Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков высказался по поводу слов главы американского военного ведомства Эштона Картера о «нулевом» вкладе России в борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Российский политик предложил главе Пентагона не рассказывать сказки о России, а поведать о том, какой вклад в становление ИГИЛ для использования против президента Сирии Башара Асада сделал действующий глава американского государства Барак Обама. Об этом Пушков написал на своей личной странице в социальной сети Twitter.

Напомним, то ранее сообщалось о том, что руководитель министерства обороны США Эштон Картер в интервью телеканалу NBC заявил, что присутствие России в Сирии является усилением гражданской войны.

