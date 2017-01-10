Посол РФ в США представит Россию на инаугурации Трампа

Вашингтон, 10 января. Представителем России на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа станет посол РФ в США Сергей Кисляк.

Пресс-служба российской дипмиссии сообщила, что посол получил приглашение на инаугурацию, которая состоится 20 января в Вашингтоне.

«В соответствии с практикой и протокольными правилами, на инаугурацию президента США приглашаются иностранные послы. От американской стороны получено приглашение (на имя) посла России Сергея Кисляка на данное мероприятие. Посол будет в нём участвовать», — заявил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

Напомним, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне. Церемония начнется в 12:00 по местному времени (20:00 по московскому времени).