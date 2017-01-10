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Фанаты ликуйте: названа дата премьеры нового сезона «Твин Пикс»
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Фанаты ликуйте: названа дата премьеры нового сезона «Твин Пикс»

Сегодня 4:28
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Фанаты ликуйте: названа дата премьеры нового сезона «Твин Пикс»

Лос-Анджелес, 10 января. Радостной для всех поклонников культового сериала «Твин Пикс» новостью о скором выходе на экраны нового сезона в понедельник поделился президент телеканала Showtime Дэвид Невинс. Он также отметил, что зрители ни капли не пожалеют о потраченном на просмотр новых серий времени. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

Кроме того Невинс назвал точную дату выхода на экраны премьерных серий «Твин Пикса» - две первые серии третьего сезона будут показаны 21 мая 2017 года.

Он также рассказал, что сразу после премьеры третья и четвертая серия культового сериала, режиссером которого стал Дэвид Линч, будут доступны на сайте телеканала. По его словам, сезон состоит из 18 серий, каждая длительностью один час.

Президент телеканала Showtime признался, что уже посмотрел весь новый сезон вместе с Линчем. По его словам, это были незабываемые 18 часов.
 

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Ксения Бекетова
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