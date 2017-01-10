Нападение на продюсера RT Ruptly произошло в Лейпциге

Лейпциг, 10 января. Продюсер видеоагентства телеканала RT Ruptly подвергся нападению в Лейпциге.

Сообщается, что во время митинга движения против исламизации Запада неизвестный мужчина напал на продюсера.

«В Лейпциге во время митинга движения PEGIDA неизвестный напал на продюсера видеоагентства RT Ruptly», — говорится в сообщении на официальном сайте телеканала.

Добавим, что в результате случившегося преступнику удалось разбить ее камеру, однако сама сотрудница видеоагентства не пострадала.

Злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов сразу после совершенного нападения.