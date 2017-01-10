Россия останется без чилийского лосося

Москва, 10 января. Россельхознадзор РФ в понедельник принял решение запретить чилийскому предприятию Salmones Blumar поставлять свою продукцию на территорию России. Запрет вступает в силу уже во вторник, 10 января. Об этом сообщает агентство НСН.

Представители российского ведомства заявили, что данное решение было принято после того, как в продукции этого предприятия обнаружили запрещенные и вредные вещества, а именно листерии.

Отметим, что с 7 ноября 2016 года поставки продукции с Salmones Blumar находились под усиленным лабораторным контролем Россельхознадзора.



