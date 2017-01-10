Суд Венесуэлы отказался отправлять в отставку Мадуро

Каракас, 10 января. Суд принял решение отклонить отставку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По информации местных СМИ, арбитраж потребовал от представителей оппозиции в парламенте не принимать решение, выходящие за полномочия законодательного органа.

«Парламент должен воздержаться от принятия неконституционных решений», — заявили представитель Верховного суда Венесуэлы.

Напомним, ранее стало известно, что в парламенте оппозиционное большинство приняло документ, согласно которому глава государства признается ушедшим в отставку. Перед этим Мадуро провел ряд кадровых перестановок в кабинете министров.