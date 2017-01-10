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Экипаж Сотникова стал победителем седьмого этапа ралли-марафона «Дакар»
Спорт

Экипаж Сотникова стал победителем седьмого этапа ралли-марафона «Дакар»

Сегодня 4:07
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Экипаж Сотникова стал победителем седьмого этапа ралли-марафона «Дакар»

Москва, 10 января. Седьмой этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков завершился победой экипажа россиянина Дмитрия Сотникова из команды «КамАЗ-Мастер».

Сообщается, что россияне прошли данный этап за 1 час 41 минуты и 35 секунд. Отметим, что занявший второе место экипаж Тона ван Генугтена отстал почти на три минуты.

Добавим, что экипаж Сотникова находится на втором месте в общем зачете среди грузовиков. Лидирующую позицию сохранил Жерар де Рой из команды «Ивеко». На третьем месте находится еще один представитель российской команды «КамАЗ-Мастер» Эдуард Николаев.

Напомним, что ранее генеральный директор «КамАЗ-Мастер» Сергей Когогин заявил, что организаторы ралли-рейда «Дакар» намерены исключить россиян из числа лидеров в зачете грузовиков.

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Ирина Лошкарева
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