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Зять Трампа будет бесплатно работать на посту советника
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Зять Трампа будет бесплатно работать на посту советника

Сегодня 3:38
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Зять Трампа будет бесплатно работать на посту советника

Вашингтон, 10 января. Избранный глава американского государства Дональд Трамп принял решение взять к себе на работу в администрацию мужа своей дочери Иванки Трамп Джареда Кушнера. Мужчина займет пост старшего советника. Об этом сообщают местные СМИ.

При этом сообщается, что Кушнер отказался получать заработную плату за работу на этой должности, и будет трудиться, что называется, за «спасибо».

Отметим, что ранее избранный президент Соединенных Штатов Америки объявил о назначении на пост старшего советника супруга своей дочери Иванки Джареда Кушнера и сказал, что его зять будет выполнять лидирующую роль в его администрации. Он также очень надеется на то, что в политике муж его дочери будет столь же успешным, сколь и в бизнесе.

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Ксения Бекетова
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