Сирия: ВВС США заявили об «опасных сближениях» с самолетами российских ВКС

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Вашингтон, 10 января. Пилоты Военно-воздушных сил США заявили о ряде опасных сближений с самолетами российских ВКС, произошедших в небе над Сирией.

По словам генерал-майора Чарльза Коркорана, пилоты российских ВКС крайне редко дают устный ответ и столь же редко уходят в сторону.

«Мы их пропускаем. Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они врезались в кого-то из нас», — сказал военнослужащий.

Отмечается, что несмотря на подписанный осенью 2015 года меморандум о безопасности при полетах в Сирии, инциденты не прекратились. Американские летчики обвинили российскую сторону в незнании правил безопасного расхождения транспортных средств, или неспособности или нежелании соблюдать их.

Добавим, что командующие ВВС США опасаются, что инциденты могут стать причиной нового витка напряженности между Москвой и Вашингтоном.