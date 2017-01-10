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Сирия: ВВС США заявили об «опасных сближениях» с самолетами российских ВКС
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    Сирия: ВВС США заявили об «опасных сближениях» с самолетами российских ВКС

    3:48  10 Января 2017
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    Сирия: ВВС США заявили об «опасных сближениях» с самолетами российских ВКС

    Вашингтон, 10 января. Пилоты Военно-воздушных сил США заявили о ряде опасных сближений с самолетами российских ВКС, произошедших в небе над Сирией.

    По словам генерал-майора Чарльза Коркорана, пилоты российских ВКС крайне редко дают устный ответ и столь же редко уходят в сторону.

    «Мы их пропускаем. Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они врезались в кого-то из нас», — сказал военнослужащий.

    Отмечается, что несмотря на подписанный осенью 2015 года меморандум о безопасности при полетах в Сирии, инциденты не прекратились. Американские летчики обвинили российскую сторону в незнании правил безопасного расхождения транспортных средств, или неспособности или нежелании соблюдать их.

    Добавим, что командующие ВВС США опасаются, что инциденты могут стать причиной нового витка напряженности между Москвой и Вашингтоном.

    Автор: Ирина Лошкарева
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