Центробанк РФ получил новое оружие в борьбе с вредоносными сайтами

Москва, 10 января. Пресс-служба Центробанка РФ сообщила о получении принципиально нового оружия для борьбы с вредоносными сайтами.

Сообщается, что отныне регулятор получил возможность блокировать опасные ресурсы за один день после получения особого статуса компетентной организации, благодаря которому он может находить сайты-нарушители, распространяющие вредоносные программы, ресурсы с противоправным контентом и фишинговые сайты.

Отмечается, что информацию о виртуальных ворах Центробанк будет предоставлять координационному центру национального домена сети.

Такая схема даст возможность оперативно блокировать подозрительные сайты, говорится в материале газеты «Известия».

Соглашение было подписано в конце прошлого года сроком на три года.

Добавим, что в прошлом году совместно с Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, ЦБ заблокировал 1588 фишинговых сайтов.