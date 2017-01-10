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Сенаторы США объявят во вторник «всеобъемлющие» санкции против России
Политика

Сенаторы США объявят во вторник «всеобъемлющие» санкции против России

Сегодня 3:12
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Сенаторы США объявят во вторник «всеобъемлющие» санкции против России

Вашингтон, 10 января. Конгресс США готовится объявить «всеобъемлющие санкции» против Российской Федерации во вторник, 10 января. Об этом сообщает Reuters.

О намерении ввести новые масштабные ограничительные меры против России заявили республиканец Джон Маккейн, а также члены демократической партии США Бен Кардин и Роберт Менендес.

Анонсированные санкции связаны с «хакерскими атаками», якобы предпринятыми Россией во время президентских выборов в США, — уточняет Газета.ru.

Следует отметить, что, несмотря на многочисленные обвинения, национальная разведка и другие компетентные органы так и не представили серьезных доказательств вмешательства России в выборы президента.

Это обстоятельство признали и ведущие американские СМИ. В частности, об отсутствии веских доказательств «кибератак» накануне сообщалось в публикации New York Times.

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Сергей Свазовский
#джон маккейн #бен кардин #роберт менендес
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