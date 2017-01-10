Бесплатный проезд будет организован для зрителей Кубка Конфедераций

Москва, 10 января. Специальные бесплатные «маршруты соревнований», которые позволят всем зрителям предстоящего Кубка Конфедераций передвигаться по городу бесплатно, будут организованы на время проведения мероприятия по инициативе министерства транспорта России. Об этом «Известиям» в понедельник рассказал заместитель министра транспорта Николай Асаул.

По словам чиновника, каждый, имеющий при себе билеты на матчи Кубка и паспорт болельщика (Fan-ID), получит возможность передвигаться между городами-организаторами и внутри них совершенно бесплатно.

Он также отметил, что в городе-участнике «маршруты соревнований» будут соединять транспортные объекты, стадионы и фан-зоны, а между городами будут курсировать дополнительные бесплатные железнодорожные составы, состоящие из купейных вагонов.