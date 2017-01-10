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МИД Сербии предупредил о готовящихся атаках албанской диаспоры в ЕС и США
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МИД Сербии предупредил о готовящихся атаках албанской диаспоры в ЕС и США

Сегодня 3:04
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МИД Сербии предупредил о готовящихся атаках албанской диаспоры в ЕС и США

Белград, 10 января. Министерство иностранных дел Сербии предупредило о готовящихся атаках на сербские дипломатические представительства в Европе и США.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что албанская диаспора планирует захват дипломатических представительств страны в США или Европе.

Согласно имеющейся информации, целью акции может стать попытка заставить Белград отказаться от расследования в отношении бывшего лидера вооруженных формирований косовских албанцев Рамуша Харадиная.

По словам министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича, сербское правительство не намерено отказываться от уголовного преследования Харадиная и всех остальных, кто совершил преступления против сербского народа.

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Ирина Лошкарева
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