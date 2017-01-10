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ЦРУ обвинило Трампа в непонимании роли спецслужб
Весь мир

ЦРУ обвинило Трампа в непонимании роли спецслужб

Сегодня 2:33
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ЦРУ обвинило Трампа в непонимании роли спецслужб

Вашингтон, 10 января. Глава Центрального разведывательного управления Джон Бреннан заявил в понедельник о том, что избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп недооценивает роль спецслужб и поэтому может поставить под угрозу безопасность всей страны. Об этом сообщают местные СМИ.

Бреннан отметил, что избранный президент США и его администрация должны признать то, что мир сейчас он очень сложный и опасный и, что американские спецслужбы и профессиональные разведчики могут защитить страну и ее национальные интересы в области безопасности. 

Руководитель ведомства также добавил, что любая администрация или любой президент, которые этого не признают, ставят национальную безопасность страны под значительную угрозу.

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Ксения Бекетова
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