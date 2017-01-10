Полярный геофизический институт не зафиксировал болид над Архангельском

Архангельск, 10 января. Микробарограф Полярного геофизического института не зафиксировал болид, который накануне сгорел над Архангельском. Об этом сообщил директор института Борис Козелов, слова которого цитирует ТАСС.

Козелов пояснил, что основной функцией микробарографа является фиксация малых и быстрых колебаний атмосферного давления с высокой точностью.

При полете болида заметных изменений не произошло. Это обстоятельство может объясняться слишком малым размером болида, или значительным расстоянием объекта от оборудования, - резюмировал Козелов.

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