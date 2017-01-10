Государство поможет курильщикам избавиться от табачной зависимости

Москва, 10 января. Министерство здравоохранения России готовится внедрить вряд мер, направленных на помощь курильщикам в борьбе с пагубной привычкой.

Представленная накануне Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу предполагает лечение страдающих от табачной зависимости в рамках ОМС.

Лекарственные средства, направленные на преодоление этого недуга, будут отнесены к категории ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), — передает газета «Известия» слова Олега Салагая, одного из авторов действующего в России законодательства о борьбе с табачной зависимостью.

Ранее Газета.ru сообщала о предложении Минздрава РФ запретить продажу сигарет лицам, родившимся после 2014 года.