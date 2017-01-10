Российские силовики займутся искоренением подростковой преступности

Москва, 10 января. Российские силовики и правозащитники займутся борьбой с подростковой и детской преступностью.

Сообщается, что президент РФ Владимир Путин поручил до 15 февраля создать при правительстве России рабочую группу по искоренению преступности и блатной романтики среди детей и подростков.

В материале газеты «Известия» говорится, что в группу войдут не только представители правоохранительных органов, но и члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, а также другие общественники.

Добавим, что Минюст РФ уже разработал проект закона по либерализации наказания для детей и подростков, совершивших преступления.