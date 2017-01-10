Волк стал причиной жуткого ДТП на трассе «Кола»

Санкт-Петербург, 10 января. Жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли и пострадали люди, в том числе ребенок, произошла поздно вечером в понедельник на 54-м км трассы «Кола». Об этом сообщает Лайф.ру.

Как стало известно, трагедия произошла около 23.00 на 54-м км трассы «Кола». Там столкнулись автомобили марок Audi A6 и ВАЗ-2115. В результате столкновения погибли два человека – мужчина и женщина, которые находились в отечественном авто. Кроме того серьезно пострадала девочка 2007 года рождения, ее с тяжелыми травмами экстренно госпитализировали в одну из ближайших больниц. Также пострадали водитель и пассажирка Audi.

На данный момент уже известно, что причиной этого страшного ДТП стал волк, который внезапно выскочил на дорогу.

Очевидцы рассказали, что ВАЗ-2115 уходил от столкновения с диким животным и в результате лоб в лоб столкнулся с иномаркой. Сообщается также, что в результате аварии волк погиб на месте.

