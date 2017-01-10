Чуркин рассказал, кто подогревает конфликт в Сирии

Москва, 10 января. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин подвел черту под 2016 годом в разрезе дипломатических событий, в которые была вовлечена Россия.

Комментируя военный и политический конфликт в Сирии, Чуркин отметил, что не все члены совета безопасности ООН нацелены исключительно на мирное урегулирование.

По словам Чуркина, для некоторых стран приоритетом остается свержение действующей сирийской власти, которая откровенно демонизируется ими.

Несмотря на трудности дипломатического урегулирования, Чуркин отметил, что ряд сложных дипломатических компромиссов все же был достигнут, — цитирует газета «Известия» слова российского постпреда в ООН.

Ранее Виталий Чуркин заявил об участии ООН в переговорах по Сирии, которые должны пройти в Астане.