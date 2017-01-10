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Госдеп объяснил, почему не может доказать кибератаки со стороны РФ
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Госдеп объяснил, почему не может доказать кибератаки со стороны РФ

Сегодня 2:09
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Госдеп объяснил, почему не может доказать кибератаки со стороны РФ

Вашингтон, 10 января. Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что отсутствие доказательств в рассекреченной версии доклада разведки США о предполагаемых хакерских атаках России на американские политические институты связано с защитой информации и методов работы спецслужб.

Он отметил, что не следует удивляться тому, что документ не содержит в себе каких-либо доказательств.

«Не следует удивляться тому, что в несекретной версии (отчета) разведывательное сообщество защищало «чувствительную» информацию, особенно касающуюся работы с источниками и методов», — сказал Кирби.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что спецслужбам было бы неосмотрительно и безответственно раскрывать информацию подобного рода.

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Ирина Лошкарева
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