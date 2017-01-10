Стало известно, откуда появилась «кислота зомби» у берегов США

Нью-Йорк, 10 января. Группа экологов из Соединенных Штатов Америки выяснила, откуда и из-за чего возле западных берегов страны появилось огромное количество ядовитых водорослей, которые выделяют так называемую «кислоту зомби», вызывающую сильные галлюцинации и приводят к летальному исходу. Об этом сообщают местные СМИ.

Оказывается, как сообщили специалисты, причиной этого явления, появившегося еще в 2015 году, стал климатический феномен Эль-Ниньо, который был вызван глобальным потеплением.

Как рассказал в свою очередь доктор Моргейн Маккиббен из университета американского штата Орегон, наибольшее опасение вызывает увеличение численности планктона, который производит домоевую кислоту.

Так, по его словам, ракушки-черенки пропускают через себя воду и быстро накапливают это химическое соединение в своих тканях, в результате чего молюски будут становиться опасными для человека. Он также отметил, что в крайних случаях придется подождать год, прежде чем начинать их сбор.

