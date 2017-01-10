FAN-TV Лента новостей
Ученые развенчали миф о вреде сидячего образа жизни
Общество

Ученые развенчали миф о вреде сидячего образа жизни

Сегодня 1:42
251

Ученые развенчали миф о вреде сидячего образа жизни

Вашингтон, 10 января. Американские специалисты смогли доказать, что сидячий образ жизни не настолько вредит здоровью.

Ученые из США на протяжении 16 лет работали над исследованием по данной теме. Оказалось, что вред сидячего образа жизни сильно преувеличен. В исследовании приняли участие более пяти тысяч человек. Одну группу отправили в тренажерный зал, остальные продолжали жить в привычном ритме. Все испытуемые записывали все свои активные действия.

Оказалось, что сидячий образ жизни не связан напрямую с преждевременной смертью и различными заболеваниями. При этом медики отметили, что занятия спортом помогают справиться с депрессией. 

комментарии
Настасья Шеркунова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 9 января 2017 22.30: Турция обстреливает ИГ в Алеппо, «Джебхат ан-Нусра» несет потери в Хомсе

Вчера 22:30
433

Новости США: Путин и Трамп затмили лауреатов «Золотого глобуса», карьера Клинтон подошла к концу

Вчера 20:37
704

McDonald’s бежит из Китая: «индекс биг-мака» в свете большой политики

Вчера 20:27
303

Сирия сегодня: ИГИЛ казнило 12 человек в Ракке, неудача «Джебхат ан-Нусры» в Хаме

Вчера 20:13
676

Корабль ВМС США обстрелял иранские катера: ястребы провоцируют новый конфликт

Вчера 19:51
651
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Российские силовики займутся искоренением подростковой преступности

2:36

Полярный геофизический институт не зафиксировал болид над Архангельском

2:34

ЦРУ обвинило Трампа в непонимании роли спецслужб

2:33

Государство поможет курильщикам избавиться от табачной зависимости

2:15

Волк стал причиной жуткого ДТП на трассе «Кола»

2:10

Госдеп объяснил, почему не может доказать кибератаки со стороны РФ

2:09

Попавший под санкции Запада бизнесмен Ковтун не имеет имущества за рубежом

1:58

Чуркин рассказал, кто подогревает конфликт в Сирии

1:55

Стало известно, откуда появилась «кислота зомби» у берегов США

1:47

Минкомсвязь заставит операторов дольше хранить сообщения пользователей

1:45

Ученые развенчали миф о вреде сидячего образа жизни

1:42

Победа над Маклареном: IBSF отменила решение об отстранении российских скелетонистов

1:33
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Российские силовики займутся искоренением подростковой преступности
Читать
Закрыть