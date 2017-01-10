Ученые развенчали миф о вреде сидячего образа жизни

Вашингтон, 10 января. Американские специалисты смогли доказать, что сидячий образ жизни не настолько вредит здоровью.

Ученые из США на протяжении 16 лет работали над исследованием по данной теме. Оказалось, что вред сидячего образа жизни сильно преувеличен. В исследовании приняли участие более пяти тысяч человек. Одну группу отправили в тренажерный зал, остальные продолжали жить в привычном ритме. Все испытуемые записывали все свои активные действия.

Оказалось, что сидячий образ жизни не связан напрямую с преждевременной смертью и различными заболеваниями. При этом медики отметили, что занятия спортом помогают справиться с депрессией.