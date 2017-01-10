Попавший под санкции Запада бизнесмен Ковтун не имеет имущества за рубежом

Москва, 10 января. Бизнесмен Дмитрий Ковтун, включенный в санкционный список Минфином США, заявил, что у него нет имущества за рубежом, из России он уезжать не собирался.

«Я никогда не хотел поехать в США, у меня там никогда ничего не было, не было даже интереса побывать там. В настоящее время за рубежом у меня нет никого имущества», — сообщил Ковтун, передает ТАСС.

Ковтун высказал предположение, что его и депутата Госдумы Андрея Лугового включили в санкционный список США в связи с судопроизводством в Великобритании по «делу Литвиненко». Ковтун заметил, что в ходе судебного разбирательства вину его и Лугового не смогли доказать. Ранее власти Великобритании обвиняли Ковтуна и Лугового в убийстве в Лондоне экс-сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко.