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Россия
Минкомсвязь заставит операторов дольше хранить сообщения пользователей
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    Минкомсвязь заставит операторов дольше хранить сообщения пользователей

    1:45  10 Января 2017
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    Минкомсвязь заставит операторов дольше хранить сообщения пользователей

    Москва, 10 января. Поправки в постановление правительства, определяющее сроки хранения логов в интернете, подготовленные Минкомсвязью РФ, заставят операторов в течение года хранить сообщения пользователей.

    Сообщается, что с 1 июля 2018 года метаданные об обмене пользователями текстовыми, графическими, аудио и видео сообщениями в социальных сетях, мессенджерах, почтовых сервисах и прочих сайтах, находящихся под российской юрисдикцией, должны сохраняться операторами в течение года. Содержание сообщений тоже придется хранить — но только шесть месяцев, говорится в материале газеты «Известия».

    Напомним, что в настоящее время эти данные нужно хранить только шесть месяцев.

    Добавим, что представители операторов «большой четверки» не стали комментировать данную инициативу. В самом Минкомсвязи также воздержались от комментариев.

    Автор: Ирина Лошкарева
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    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    10:43  14 Июля 2017
    12953

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    Арабская редакция телеканала RT (ранее Russia Today), RT Arabic, опубликовала видеорепортаж, на котором запечатлен эпизод ожесточенного боя подразделений сирийской правительственной армии (САА) с боевиками группировок «Джейш аль-Ислам» и «Фейлак ар-Рахман». Бой происходит на территории занятого боевиками района Джобар в Восточной Гуте (провинция Дамаск).

    Примечательным в видео является факт оказания медицинской помощи раненым сирийским военнослужащим со стороны корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) Кириллом Оттером, который по заданию редакции ведет съемки в этом районе.

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    «Иди сюда, иди сюда, все будет нормально», - говорит Кирилл, поднимая простреленную ногу раненого солдата и накладывая на нее медицинский жгут, который позволит солдату сохранить кровь.

    - Йалла! – восклицает раненый.
    - Да-да, йалла-йалла. Все будет нормально, не волнуйся, браток, - отвечает Кирилл, наложив жгут на правую ногу солдата. Видно, что рядом перевязывает левую ногу солдата рану бинтом другой репортер, товарищ Кирилла и журналист ФАН Степан Яцко. Видно также, что другие бойцы САА не обучены оказывать медицинскую помощь раненым.

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    На видео зафиксировано несколько раненых солдат, которых товарищи выносят с поля бои после оказания им первой помощи. За кадром сослуживцы просят немедленно прислать транспорт для перевозки раненых, однако им говорят, что боевая машина пехоты (БМП) завязла в пути и не сможет добраться до укрытия сирийской армии.

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    В комментариях к видео на канале RT Arabic многие пользователи благодарят российских журналистов за своевременную помощь.

    Один из самых популярных комментариев: «Спасибо Российской Федерации и Сирийской арабской армии, союзникам ливанцам, спасибо всем сторонникам свободы. Бог даст, будет победа и военный салют каждому бойцу под лозунгом «Родина, честь, искренность!». Привет от алжирского сопротивления».

    «Впервые в жизни я увидел другую страну, которая встала против терроризма – Россию. Спасибо всем тем, кто борется с террористами», - пишет также один из пользователей.

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    Напомним, корреспонденты Федерального агентства новостей стали свидетелями кровопролитного боя в промышленном квартале Джобара, севернее улицы Анвар Камель в минувшую среду. Около тридцати республиканских гвардейцев при поддержке нескольких отделений национальных сил обороны Сирии попытались вытеснить противника из блока промышленных кварталов. Однако ошибочная информация о численности боевиков и расположении их огневых точек помешала развить наступление. Противник оказал мощное сопротивление, контратаковал и бойцы САА понесли потери.

    Однако после перегруппировки взвод гвардейцев САА, перейдя в глухую оборону, сумел в итоге отбросить противника на исходные позиции.

    Наступление правительственных сил на позиции группировок «Джейш аль-Ислам» и «Фейлак ар-Рахман» началось утром 11 июля в южных кварталах Джобара, примыкающих к объездной автостраде Аль-Мутахаллик аль-Жануби (Almotahalik Aljanobi).

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #дамаск #башар асад #джобар #фан #сирийская арабская армия #федеральное агентство новостей
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