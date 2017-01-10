Победа над Маклареном: IBSF отменила решение об отстранении российских скелетонистов

Лозанна, 10 января. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение об отмене временного отстранения четырех спортсменов из России, ставших фигурантами списка WADA.

Уточняется, что речь идет о Елене Никитиной, Марии Орловой, Ольге Потылицыной и Александре Третьякове. Все четыре спортсмена были отстранены от соревнований в связи с расследованием дела о нарушении анти-допинговых правил.

Отмена временного отстранения позволит российским спортсменам поучаствовать в предстоящем чемпионате Европы. Континентальное первенство примет немецкий Винтерберг 14 и 15 января, сообщает газета «Известия».

Ранее Клаудио Раньери был назван лучшим тренером 2016 года по версии ФИФА.