Минюст РФ не будет отбирать у должников жилье

Москва, 10 января. Глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков поддержал принятый российским Министерством юстиции законопроект, который позволит частично снять запрет на лишение должников единственного жилья.

По словам чиновника, согласно данному законопроекту, должников не будут лишать права на единственное жилье. Об этом сообщает ТАСС.

«Предложенный законопроект при обращении взыскания предусматривает гарантию на жилье, но в пределах установленных нормативов», - говорится в сообщении Парфенчикова, опубликованном в его микроблоге в социальной сети Twitter в ответ на слова детского экс-омбудсмена Павла Астахова, который назвал этот законопроект «очень спорным», поскольку он может «сделать БОМЖами тех, у кого и так нет средств».

Напомним, что в понедельник, 9 января, стало известно о том, что Министерство юстиции Российской Федерации разработало законопроект, отменяющий запрет на взыскание единственного жилья должника. Данный документ вынесли на общественное обсуждение.