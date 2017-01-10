Литва испугалась интернет-соединения с Россией и рассмешила победителя тендера

Вильнюс, 10 января. Правительство Литвы остановило проект создания единого центра данных, испугавшись «кибершпионажа» России. Об этом сообщили местные СМИ, которые ссылаются на источник в спецслужбах.

Отмечается, что власти Литвы всерьез опасаются, что спецслужбы РФ «присоединят к себе кабель», получив доступ к информации с ограниченным доступом.

Литовские власти особенно испугались ФСБ. Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис уже подтвердил данную информацию.

Следует отметить, что компания Arcus Novus, победившая в тендере на создание дата-центра, подвергла действия властей резкой критике. Руководство фирмы назвало заявление властей «немного смешным».

Ранее Джулиан Ассанж заявил, что обвинения РФ в хакерских атаках направлены на оправдание поражения Хиллари Клинтон на выборах президента США.