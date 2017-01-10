Ученые объяснили предназначение инопланетных сигналов

Лос-Анджелес, 10 января. Быстрые радиовсплески могут быть произведены инопланетными цивилизациями.

Об этом заявили американские ученые, исследовавшие данное явление.

Сообщается, что параметры всплесков являются подходящими для разгона кораблей на световых парусах в космосе. По мнению астрономов, это также может свидетельствовать в пользу того, что сигналы являются порождением инопланетных цивилизаций.

Напомним, что по рассматриваемой большинством ученых версии, источником быстрых радиовсплесков (коротких вспышек, приводящих к выбросу в космос огромных энергий) являются галактики, отличные от Млечного Пути.

На данный момент было зафиксировано 17 подобных сигналов. Происхождение их остается неизвестным.