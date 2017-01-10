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На северо-востоке Сирии прогремел взрыв, есть жертвы
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На северо-востоке Сирии прогремел взрыв, есть жертвы

Сегодня 1:05
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На северо-востоке Сирии прогремел взрыв, есть жертвы

Камышли (Сирия), 10 января. На северо-востоке Сирии в городе Камышли прогремел взрыв, есть жертвы.

По информации СМИ, рядом с центральным почтовым отделением в сирийском городе заложили взрывное устройство. Бомбу закрепили на машине, которая была припаркована рядом с почтой. В результате взрыв погиб один человек, ранения получил еще один.

Напомним, Камышли находится под контролем армии правительства Сирии и курдских сил самообороны. Летом прошлого года здесь произошел теракт, жертвами которого стали более 50 человек, ранения различной степени тяжести получили более 200 мирных жителей.

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Настасья Шеркунова
#сирия
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