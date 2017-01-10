«Хаббл» запечатлел в созвездии Девы черную дыру, поставившую ученых в тупик

Вашингтон, 10 января. Телескоп «Хаббл» сделал снимки черной дыры в созвездии Девы. Удивительный космический объект нарушает представления ученых о черных дырах. Об этом сообщается на официальном сайте наблюдений, сделанных космическим телескопом.

Речь идет о черной дыре в центре галактики RX J1140.1+0307. Обнаруженный объект является одним из самых ярких, причем при этом он один из самых легких среди известных в настоящее время.

«С такой относительно малой массой для черной дыры сложно объяснить наблюдаемый спектр», — говорится в сообщении.

Ученые пока что не могут объяснить устройство этой черной дыры.