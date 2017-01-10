Сирия: первый в 2017 году гумконвой ООН доставил помощь в Дамаск

Дамаск, 10 января. Гуманитарный конвой ООН впервые в 2017 году доставил гуманитарную помощь в пригород Муадамия сирийской провинции Дамаск. Об этом сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Он уточнил, что в состав гуманитарных грузов вошли продукты питания, лекарственные средства, а также товары непродовольственного назначения. Адресаты помощи — более 40 тысяч нуждающихся мирных жителей Муадамии, — заметил Дюжаррик.

Ранее сообщалось о еще двух населенных пунктах провинции Латакия, которые примкнули к перемирию в Сирии.​