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Сирия: первый в 2017 году гумконвой ООН доставил помощь в Дамаск
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Сирия: первый в 2017 году гумконвой ООН доставил помощь в Дамаск

Сегодня 0:31
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Сирия: первый в 2017 году гумконвой ООН доставил помощь в Дамаск

Дамаск, 10 января. Гуманитарный конвой ООН впервые в 2017 году доставил гуманитарную помощь в пригород Муадамия сирийской провинции Дамаск. Об этом сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Он уточнил, что в состав гуманитарных грузов вошли продукты питания, лекарственные средства, а также товары непродовольственного назначения. Адресаты помощи  — более 40 тысяч нуждающихся мирных жителей Муадамии,  — заметил Дюжаррик.

Ранее сообщалось о еще двух населенных пунктах провинции Латакия, которые примкнули к перемирию в Сирии.​

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Сергей Свазовский
#стефан дюжаррик
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