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Советник Трампа: Новый глава США оценит справедливость новых антироссийских санкций
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    Советник Трампа: Новый глава США оценит справедливость новых антироссийских санкций

    0:46  10 Января 2017
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    Советник Трампа: Новый глава США оценит справедливость новых антироссийских санкций

    Москва, 9 января. Советник избранного президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй убеждена, что новый глава государства решит убедиться, насколько соразмерны американские санкции против России, пишет газета USA Today.

    «По моим прогнозам, президент Трамп захочет убедиться, что наши санкции соразмерны тому, что произошло, основываясь на том, что мы знаем», — заявила Конуэй в интервью.

    Конуэй заметила, что меры, предпринятые уходящим президентом США Бараком Обамой меры против Китая и КНДР, которые, вероятно, совершили кибератаки на США в 2015 году, были менее жесткими, нежели те, что применяются сейчас против России. Конуэй предположила, что за разницей лежат политические причины.

    Советник Трампа иронично отнеслась к предложению демократов создать спецкомитет для расследования «вмешательства России» в президентские выборы в США в американском конгрессе.

    Автор: Таисия Григорьева
    #дональд трамп
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    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    10:43  14 Июля 2017
    12678

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    Арабская редакция телеканала RT (ранее Russia Today), RT Arabic, опубликовала видеорепортаж, на котором запечатлен эпизод ожесточенного боя подразделений сирийской правительственной армии (САА) с боевиками группировок «Джейш аль-Ислам» и «Фейлак ар-Рахман». Бой происходит на территории занятого боевиками района Джобар в Восточной Гуте (провинция Дамаск).

    Примечательным в видео является факт оказания медицинской помощи раненым сирийским военнослужащим со стороны корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) Кириллом Оттером, который по заданию редакции ведет съемки в этом районе.

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    «Иди сюда, иди сюда, все будет нормально», - говорит Кирилл, поднимая простреленную ногу раненого солдата и накладывая на нее медицинский жгут, который позволит солдату сохранить кровь.

    - Йалла! – восклицает раненый.
    - Да-да, йалла-йалла. Все будет нормально, не волнуйся, браток, - отвечает Кирилл, наложив жгут на правую ногу солдата. Видно, что рядом перевязывает левую ногу солдата рану бинтом другой репортер, товарищ Кирилла и журналист ФАН Степан Яцко. Видно также, что другие бойцы САА не обучены оказывать медицинскую помощь раненым.

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    На видео зафиксировано несколько раненых солдат, которых товарищи выносят с поля бои после оказания им первой помощи. За кадром сослуживцы просят немедленно прислать транспорт для перевозки раненых, однако им говорят, что боевая машина пехоты (БМП) завязла в пути и не сможет добраться до укрытия сирийской армии.

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    В комментариях к видео на канале RT Arabic многие пользователи благодарят российских журналистов за своевременную помощь.

    Один из самых популярных комментариев: «Спасибо Российской Федерации и Сирийской арабской армии, союзникам ливанцам, спасибо всем сторонникам свободы. Бог даст, будет победа и военный салют каждому бойцу под лозунгом «Родина, честь, искренность!». Привет от алжирского сопротивления».

    «Впервые в жизни я увидел другую страну, которая встала против терроризма – Россию. Спасибо всем тем, кто борется с террористами», - пишет также один из пользователей.

    Корреспонденты ФАН спасают сирийских солдат в жестоком бою под Дамаском

    Напомним, корреспонденты Федерального агентства новостей стали свидетелями кровопролитного боя в промышленном квартале Джобара, севернее улицы Анвар Камель в минувшую среду. Около тридцати республиканских гвардейцев при поддержке нескольких отделений национальных сил обороны Сирии попытались вытеснить противника из блока промышленных кварталов. Однако ошибочная информация о численности боевиков и расположении их огневых точек помешала развить наступление. Противник оказал мощное сопротивление, контратаковал и бойцы САА понесли потери.

    Однако после перегруппировки взвод гвардейцев САА, перейдя в глухую оборону, сумел в итоге отбросить противника на исходные позиции.

    Наступление правительственных сил на позиции группировок «Джейш аль-Ислам» и «Фейлак ар-Рахман» началось утром 11 июля в южных кварталах Джобара, примыкающих к объездной автостраде Аль-Мутахаллик аль-Жануби (Almotahalik Aljanobi).

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #дамаск #башар асад #джобар #фан #сирийская арабская армия #федеральное агентство новостей
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