Рождение ребенка грозит матери сумасшествием – ученые

Нью-Йорк, 10 января. Группа американских ученых провела множество различных исследований, целью которых было выяснить, какое влияние на женский организм оказывает рождение детей. По результатам своих работ они пришли к выводу, что, оказывается, появление на свет младенца может свести представительниц слабого пола с ума. Об этом сообщают местные СМИ.

Специалисты рассказали, что после рождения ребенка, модель мышления женщины кардинально меняется. Происходит это из-за того, что в период вынашивания младенца форма серого вещества претерпевает множество изменений и сжимается, в результате чего нейронные сети оказывают воздействие на участки мозга, которые отвечают за социальное предназначение.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что подобные изменения могут свести женщину с ума и вызвать чрезмерное восхищение ребенком. Ученые выяснили, что мать проводит с младенцем все время, сильнее ощущает его потребности и вероятную угрозу.

