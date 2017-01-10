Белый дом отреагировал на предстоящую встречу Путина и Трампа

Вашингтон, 10 января. Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность сам примет решение о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

На регулярном брифинге журналисты поинтересовались у Эрнеста, беспокоят ли Обаму встречи новой администрации США с Путиным.

«Президент Обама несколько раз встречался с президентом Путиным. Это совершенно допустимо, что президент США встречается с президентом России», — ответил представитель Белого дома.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков сообщил, что встреча Путина и Трампа возможна не раньше вступления в должность республиканца.