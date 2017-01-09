Госдеп нашел объяснение отсутствию доказательств в докладе о «русских хакерах»

Вашингтон, 9 января. Госдепартамент не видит проблем в том, что доклад спецслужб США не содержит доказательств «вмешательства России в выборы». Как объяснил журналистам представитель ведомства Джон Кирби, такова специфика работы спецслужб.

Напомним, ранее ЦРУ, ФБР и АНБ опубликовали доклад, о якобы вмешательстве РФ в выборы президента США. При этом доказательства представлены не были. Это объяснялось секретностью разведки. Часть выводов при этом была сделана на основе репортажей российского телевидения и записей в соцсетях. Большая часть доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik.

Журналисты поинтересовались у Кирби, почему же не были представлены доказательства. На что представитель госдепартамента заявил, что «разведывательные службы должны охранять свои методы и источники».

При этом Кирби припомнили, что Штаты начали войну в Ираке, основываясь на ложных заключениях разведки о наличии оружия массового поражения в этой стране. По словам представителя госдепартамента, сравнивать эти случаи «некорректно», посльку это «было 15 лет назад».

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