Цена нефти марки Brent упала ниже $55 за баррель

Лондон, 9 января. Цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в марте 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 3,99% и составила $54,82 за баррель.

В последний раз столь низкая цена на нефть марки Brent была зафиксирована 23 декабря 2016 года.

На этом фоне понизился курс российского рубля в отношении основных мировых валют. На Московской бирже доллар к настоящему моменту стоит 60 рублей и одну копейку. За евро дают 63 рубля 43 копейки.

Ранее сообщалось об укреплении рубля, который иностранцы принялись активно скупать. При этом эксперты прогнозировали дальнейший рост российской валюты.