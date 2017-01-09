FAN-TV Лента новостей
Цена нефти марки Brent упала ниже $55 за баррель
Экономика

Цена нефти марки Brent упала ниже $55 за баррель

Вчера 23:50
125

Цена нефти марки Brent упала ниже $55 за баррель

Лондон, 9 января. Цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в марте 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 3,99% и составила $54,82 за баррель.

В последний раз столь низкая цена на нефть марки Brent была зафиксирована 23 декабря 2016 года.

На этом фоне понизился курс российского рубля в отношении основных мировых валют. На Московской бирже доллар к настоящему моменту стоит 60 рублей и одну копейку. За евро дают 63 рубля 43 копейки.

Ранее сообщалось об укреплении рубля, который иностранцы принялись активно скупать. При этом эксперты прогнозировали дальнейший рост российской валюты.

комментарии
Сергей Свазовский
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 9 января 2017 22.30: Турция обстреливает ИГ в Алеппо, «Джебхат ан-Нусра» несет потери в Хомсе

Вчера 22:30
275

Новости США: Путин и Трамп затмили лауреатов «Золотого глобуса», карьера Клинтон подошла к концу

Вчера 20:37
572

McDonald’s бежит из Китая: «индекс биг-мака» в свете большой политики

Вчера 20:27
258

Сирия сегодня: ИГИЛ казнило 12 человек в Ракке, неудача «Джебхат ан-Нусры» в Хаме

Вчера 20:13
577

Корабль ВМС США обстрелял иранские катера: ястребы провоцируют новый конфликт

Вчера 19:51
574
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Парламент Венесуэлы объявил президента Мадуро покинувшим свой пост

0:07

Госдеп нашел объяснение отсутствию доказательств в докладе о «русских хакерах»

23:57

Цена нефти марки Brent упала ниже $55 за баррель

23:50

Если друг оказался вдруг: суд Франции не признал друзей из Facebook настоящими

23:43

Стало известно, кто вошел в новый санкционный список Минфина США

23:34

Сирия: боевики обстреляли Алеппо, Дамаск, Хаму и Латакию

23:30

Аналитики составили топ самых мощных киберармий мира

23:23

Сирия: к перемирию присоединились два поселения в провинции Латакия

23:22

Минфин США ввел санкции в отношении пяти граждан России

23:19

Аноним «заминировал» пять еврейских центров в США

23:05

Хоккеисты СКА на глазах у Шойгу одолели ЦСКА

23:05

Разведка США обещает серьезные конфликты между странами в ближайшие пять лет

22:54
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Парламент Венесуэлы объявил президента Мадуро покинувшим свой пост
Читать
Закрыть